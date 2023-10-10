65歲資深媒體人陳文茜近年飽受疾病之苦，曾罹患肺腺癌後康復，不過仍繼續對抗敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3種重病，更歷經多次休克差點身亡，對此除了積極治療外，她已選好遺照交代後事。陳文茜最近專心養病之餘，曬出台中豪宅的高雅裝潢，被網友稱讚美到像一幅畫。

陳文茜曾自曝30歲時，受免疫攻擊腎臟三年多，舉步維艱，倒個垃圾都累；40歲時，被血尿攻擊約四年，腹部腰部皆脹痛，有的時候連站直都有困難；後來遇上肺腺癌開刀，還得上了致命型的敗血症，讓她不禁認為「我從來沒有和死亡這麼近過。」

昨天她曬出自己浮腫雙腳照揭露病況表示：「呼吸的聲音越來越大，好像肺裏住了一個發怪聲的氣球。偶爾咳個兩下，它會停一會兒，然後又開始。」另外，她的左手還有因敗血症而無法康復的上臂蜂窩組織炎，讓網友們超心疼紛紛要她保重身體。

同時她也曬出台中居所豪華裝潢，整體氛圍相當低調貴氣，隨處可見古董擺放，不但有韓國李朝的古董、李敖生前送她的大書桌，還有1901年份的洗手台。此外，浴室中的浴缸前有高級檜木防滑倒，旁邊還有櫻花造景，可在花下泡湯。臥室色調雅致，從窗外望去綠意盎然，如此舒適的台中住所讓她可以安心養病。