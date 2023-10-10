在人際交往中，有些人很會包裝自己，讓別人不知不覺就被矇騙了。《搜狐網》盤點十二生肖，其中虎、兔、雞3生肖特別擅長做表面功夫，他們看起來人情味十足，其實內心自私又薄情。屬虎者懂得表現友善，但內心充滿競爭心理；屬兔者善解人意，但有時遇事不願承擔；屬雞者對不符合期望的人，會表現出冷漠和薄情。

▌生肖虎

生肖虎的人通常給人堅強、熱情和有責任感的印象，他們懂得表現友好和樂於助人，但實際上內心可能充滿自私和競爭心。屬虎的人往往太看重自己的利益，如果幫助他人會折損自己的利益，他們很可能會選擇放棄。他們也常常在人際關係中採取主動，喜歡站在權力的一方，這會讓他們變得高傲和薄情。

▌生肖兔

生肖兔的人常被認為溫和且善解人意，他們擅長與他人建立友好關係，然而有時可能為了維護形象而表現出友好。對於他們不喜歡的人或事物，屬兔者常選擇避而遠之。有時因為不願意承擔責任或做出決定，讓人感到被忽略或不受重視，進而產生薄情的感覺。

▌生肖雞

生肖雞的人常被認為勤奮又盡責，然而他們有時過於強調自己的事業和工作，而忽略了人際關係。他們往往以自己的標準來衡量他人，對於不符合期望的人會表現出冷漠和薄情。他們也常挑剔和批評別人，喜歡指出他人的不足，以致他人感覺受到攻擊和傷害，進而對屬雞者有薄情的印象。