高雄市鳳山區昨（9日）晚間傳出一家三口死亡命案，因鄰居聞到惡臭報警處理，事件才曝光。當地里長呂岳霖透露，施姓老婦一家3年前中秋前夕也曾發生類似事件，當時及時救援阻止憾事，無奈如今來不及把他們從鬼門關搶回來，感到非常遺憾難過。

高雄市鳳山區一棟公寓，昨（9日）晚間8時許，房內飄出不明異味，鄰居察覺有異向警方報案，新甲派出所員警協同破門後，驚見施姓老婦一家三口倒臥房間內，已無生命跡象，現場留有遺書、金爐等物，現場沒有打鬥痕跡、3人也均無外傷，全案已報請高雄地檢署檢察官進行後續相驗。

據了解，3人平時同住相依為命，最年長的是78歲施姓母親，另兩名為53歲施女與51歲施男，母親疑為癌末，兩位兒女身體也不好，因而有經濟上的問題，平時接受街訪鄰居支援，鄰居對這次事件發生感到震驚。

國光里里長呂岳霖透露，施婦一家是經濟弱勢家庭，母親年邁重病，全靠女兒工作養家，3年前中秋前夕也曾發生類似事件，所幸鄰居發現異狀及時報警，他立即帶著警消破門救援，才沒有釀成憾事。

呂岳霖表示，施婦待人處事很客氣，他得知這家人的困境之後，都會想辦法提供物資協助或請社會局幫忙，也曾幫忙介紹工作，不過被婉拒，沒想到仍然無法阻止憾事發生，對此感到非常遺憾難過。

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