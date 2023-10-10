新北市政府養工處將於10月13日、14日辦理蘆洲和平路銑鋪工程，請用路人提前改道通行。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

為改善蘆洲區和平路雙向車道（中山二路至光華路）道路鋪面品質，新北市政府養工處將於10月13日、14日晚間10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程，屆時將分兩階段封閉和平路，請用路人配合現場義交人員引導提前改道，工程若遇雨天將順延。

養工處表示，和平路為蘆洲地區鄰里間連繫的交通要道，附近小型工廠、店家林立，車流量龐大。本次鋪面銑鋪工程採用比一般材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。

養工處指出，該工程共分兩階段進行，第一階段於10月13日晚上10時至12時，封閉和平路（中山二路至正和街區間）施工；第二階段則於10月14日晚間12時至隔日清晨6時，封閉和平路（中山二路至光華路區間）施工，車輛改走九芎街、光華路、中正路、中山二路、正和街等路段通行。

考量民眾搭乘公車安全，養工處提醒施工期間將不停靠正和街口站，以九芎街90巷及九芎街等路段作為公車替代動線，屆時將由義交人員引導民眾至約距260公尺的指定位置上下車，請用路人注意各路口改道告示牌面，並配合現場指揮人員引導通行。