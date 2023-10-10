男星炎亞綸今年6月遭抖音網紅耀樂指控，拍攝未成年性愛影片，目前全案已進入司法程序；演藝事業因此重創的炎亞綸，至今已消失螢光幕前三個月，但據悉，他到處求神問卜，甚至找來娛樂圈知名的命理大師，為他改名轉運。

根據《鏡週刊》報導，炎亞綸這三個月來除尋求心靈成長組織自我療癒外，還傳出他透過友人找了兩位命理老師為他改名，分別取了吳珞嘉及吳秉儒兩個名字，希望可以藉此消災解厄，並補足他在感情中的缺陷；此外，炎亞綸也傳出私下不斷尋求管道想與耀樂聯繫，當面道歉尋求原諒，但耀樂仍不願意與炎亞綸接觸及溝通，讓炎亞綸相當著急。

事實上，炎亞綸在被爆出疑似偷拍前，曾以《36題愛上你》獲得金鐘主持人，專輯《摩登原始人》也以裝幀設計首度入圍金曲獎，並獲2022年十大傑出青年的殊榮，但卻因遭耀樂指控，一夕間工作全毀，不只丟了《哈囉！你給問嗎？》、《嗨！營業中》主持棒以及Uber Eats的代言，演藝事業跌落谷底，而傑出青年事後也遭撤銷。

然而，事件爆發三個月來，炎亞綸曾被捕捉到低調出席品牌中原普渡拜拜，2日更流出一段他出席圈外好友生日派對的影片，片中他穿著卡其色襯衫、灰色長褲，與壽星合唱黃妃的〈追追追〉，唱到盡興處還彎下膝蓋高唱：「啊~嚥氣啦！（台語）」看起來相當投入。

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