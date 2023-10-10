新北市樂心關懷協會攜手金馬影后、國民阿嬤陳淑芳做公益，協會日前捐贈新北市政府760張鞋品兌換券，每張鞋品兌換券可至指定店家購買1000元的鞋子，讓弱勢學童能挑選自己喜愛的鞋款，8年已累積捐贈5538雙鞋子，擔任樂心關懷協會愛心大使的陳淑芳也響應捐了10張鞋券。

新北市樂心關懷協會理事長林陽晋甫，今年5月偕陳淑芳捐贈爬梯機，以造福行動不便的族群，這次再捐贈760張鞋品兌換券，其中350張將由社會局贈與服務中的弱勢學童，410張則提供教育局轉贈給土城、板橋區國中小學發放給弱勢學童。

陳淑芳說，身為新北人，回來做公益就和回家一樣，只要有公益做就很開心，上山下海都願意做，愛心不分輩份，年輕、年長者都可以響應，有錢出錢、有力出力，也可以精神支持，這次她也響應捐了10雙。

林陽晉表示，協會長期關懷弱勢孩子，只要有能力，除了新北市外，也會往外縣市捐贈，今年共募集了2000雙，因此加贈予屏東縣，只要有需要的地方，協會都願意付出與關懷，會員也都很認同以鞋券的方式，讓孩子有挑選喜愛款式的機會。