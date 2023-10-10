勇士中外野手哈里斯第9局飛身撞牆接殺。（美聯社）

「斧頭幫」勇士10日在主場驚險逆轉費城人，將國聯分區系列賽扳成1勝1負。費城人前5局打完4比0領先，勇士第6局才開始反擊，連續3局得分，包括第8局萊利（Austin Riley）的兩分逆轉炮，終場5比4獲勝。不僅如此，勇士第9局上演出劇力萬鈞的再見雙殺，足以列入季後賽最佳好球。

費城人投手惠勒（Zack Wheeler）前5局沒有失分，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第3局開出兩分炮助威。費城人穩紮穩打直到第6局，游擊手崔伊騰納（Trea Turner）接球失誤，被勇士跑回第1分。第7局勇士達諾（Travis d'Arnaud）兩分炮把差距縮小到1分。第8局讓萊利當了英雄。

9局上費城人1出局，哈波（Bryce Harper）站在一壘，卡斯提阿諾斯（Nick Castellanos）敲出深遠中外野飛球，看起來是穩穩的二壘打，不料勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）行進間躍起撞牆接殺，隨即接力回傳一壘封殺了回壘不及的哈波，比賽結束！

勇士王牌左投佛里德（Max Fried）表現平平，4局被打3分，但是有聯盟第一的打線做後盾，加上哈里斯的精采守備寫下逆轉勝。萊利說：「我沒想太多，就是等快速球，我感覺整晚都在掙扎要打出重擊。」