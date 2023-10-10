硬不起來是許多男性心中的痛，也是難以啟齒的問題。對此，忠孝喜月泌尿科診所院長廖奕安指出，造成勃起功能障礙可能有7種原因，包括動脈灌流不足、靜脈關閉不全、神經受損、男性荷爾蒙低下、藥物影響、精神疾病、緊張與壓力。至於該如何評估夠不夠硬？他提到，可根據勃起硬度級數測量表（EHS）所擬出的4等級來自測，若屬於帶皮香蕉型、香蕉肉型及蒟蒻型，皆算是有勃起障礙。

廖奕安在臉書粉專「忠孝喜月泌尿科診所」發文表示，陰莖的硬度只要無法達到且維持足以進入陰道的程度，並完成令人滿意的性行為，就算是有勃起功能障礙。他並說明，勃起功能障礙可分成心因性與器質性2種類型，前者特徵為突然發生、從正常到完全不行、在特定情況下發生、仍有晨間勃起；後者則是慢慢發生、慢慢變差、任何情況下都會發生、晨間勃起消失。

談及造成勃起功能障礙的可能原因，廖奕安指出，包括動脈灌流不足、靜脈關閉不全、神經受損、男性荷爾蒙低下、藥物影響、精神疾病、緊張與壓力等，都是造成勃起功能障礙的因素。

至於該如何自我評估硬度？廖奕安表示，可根據勃起硬度級數測量表所擬出的4等級來自測，若是小黃瓜型內外皆硬，屬於理想硬度；帶皮香蕉型稍有硬度，屬於輕度勃起障礙；香蕉肉型略為偏軟，屬於中度勃起障礙；蒟蒻型相當柔軟，則屬於重度勃起障礙。

關於勃起功能障礙的治療方法，廖奕安說，可透過口服藥物治療、陰莖低能量震波、陰莖高濃度血小板血漿注射、真空助勃器、骨盆腔血管成形術、人工陰莖植入等方法。他並提醒，若遇到勃起問題不需要過於擔心、害怕，有任何問題應尋求專業泌尿科醫師幫助。