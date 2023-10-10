63歲女性，近幾個星期發現，爬樓梯或運動時明顯感覺體力變差，不但容易累，還有頭暈的感覺，朋友說她臉色蒼白，讓她心生警愓前去就醫，檢查發現血紅素偏低為8.8g/dL(女性正常值12-16g/dL)，經過鐵質檢驗確定為缺鐵性貧血。為找出貧血原因，檢查糞便潛血，結果顯示陽性，表示胃腸道有出血的現象，進一步內視鏡檢查發現升結腸處有腫瘤，切片檢驗證實為大腸癌，還是早期階段，經手術治療，已獲得控制。

家醫科主任醫師何一成表示，缺鐵性貧血比較容易發生在年輕女性身上，因為月經期會失血，因此停經前女性常有輕微貧血，停經後女性若缺鐵性貧血，更需要檢查其他慢性出血的原因，其中較常見的原因是腸胃道慢性出血、患有肝腎慢性病，或是飲食不均衡等造成。

腸道慢性出血原因很多，從大腸息肉形成，到轉化為惡性腫瘤，可能長達5至10年，建議50歲以上未滿75歲民眾，每兩年做一次免費大腸糞便潛血檢查，若有家族病史，可提前至40歲檢查。

體力差、頭暈、臉色蒼白，也是大腸癌的症狀？何一成說，大腸癌有許多症狀，若因慢性失血導致貧血，會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀；其他常見症狀有：排便習慣改變、不明原因體重減輕、解不乾淨的感覺、腹瀉便秘輪流出現等。

何一成提醒，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，應積極找出導致貧血的原因加以治療。若非疾病引起的缺鐵性貧血給予鐵質補充劑治療後，貧血與症狀會逐漸改善，但貧血種類多，治療方式不同，貧血患者切勿自行服用鐵劑，以免體內鐵過多反而有害健康。

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