國民黨高市立委參選人李明璇今早在選區的前鎮君毅正勤社區，自辦升旗典禮，現場旗海飄揚。（李明璇提供）

現場民眾有高呼：「中華民國萬歲！李明璇凍蒜！」、「一定要把愛國的年輕人李明璇送進國會！」（李明璇提供）

今天是雙十國慶，全國多個縣市同步慶祝，而高市府今年沒有舉行官方升旗典禮，對此國民黨高市立委參選人李明璇霸氣說「市府不辦升旗，我來辦！」臨時決定在今天早上在深綠選區舉行升旗典禮，吸引上百支持者共襄盛舉。

李明璇今早在選區的前鎮君毅正勤社區，自辦升旗典禮，現場旗海飄揚，忠誠里長吳安美、忠純里長艾台民2位在地里長號召里民出席活動，國民黨高市議員蔡武宏也親自參與活動，同黨議員曾麗燕、陳麗娜也派代表出席，展現國民黨在該選區的大團結，活動吸引上百名支持者共襄盛舉，原本準備300份環保袋立刻秒殺。

李明璇提到，原先團隊已有計畫製作《國旗歌》MV，想藉網路傳播來讓更多人感受國慶氛圍。但後來得知，在這麼特別的紀念日，高雄市府卻不辦升旗，讓她覺得很可惜，因此臨時在國慶的前一天，決定在自己的深綠選區舉辦升旗典禮，並強調這才是國慶日。

李明璇表示，今天選擇和國民黨15個縣市同步舉行升旗典禮，就是為了提升國家認同感，凝聚眾人愛國的心，尤其近年來民進黨不斷偷渡台獨、消滅國家意識，完全忘記雙十國慶背後的歷史與意義，若再讓民進黨胡亂下去，恐怕下一代孩子根本不曉得中華民國是什麼。

現場民眾有高呼：「中華民國萬歲！李明璇凍蒜！」、「一定要把愛國的年輕人李明璇送進國會！」也有支持者到李明璇的臉書留言：「在深綠選區辦升旗典禮，給她大大的讚！女人比男人還勇敢。」