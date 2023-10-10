民眾黨總統參選人柯文哲9日提出，當選後將推動內閣制，不過前台南縣長蘇煥智認為，柯文哲的主張只是「半套」，並提出2個配套措施，這樣才有利於小黨的生存。

蘇煥智指出，這些都是台灣民主運動的老議題，也是台灣民主運動史上，民進黨的一貫主張，只是可惜民進黨完全執政後，已經享受既得利益的酬庸制度，這方面就不談了。而國民黨這個所謂孫中山信徒的政黨，不能與時俱進，不敢挑戰一百多年前孫中山的主張。

蘇煥智表示，柯P的內閣制是「半套而已」，因為內閣制是國會多數組閣，但目前台灣的國會議員選舉，採取單一選區兩票制的分利制制（日本式），其中區域選舉產生70％（全部113席，區域79席，不分區34席），非常不利於小黨的生存及發展，只有利於兩大黨。

蘇煥智指出，2004年修憲法案是假借國會減半，並採取單一選區兩票制的分立制，刻意封殺台聯黨及親民黨，結果台聯、親民黨沒有認真研究比較憲法，沒有堅持採取德國式聯立制，導致最終兩個黨滅黨。

蘇煥智表示，他支持台灣走向內閣制，但配套改革有2種，首先，國會席次應以歐洲憲政經驗，40萬人一席為原則，國會人數由目前113席增加至220-230之間。但全體國會議員的 總合薪資及相關費用應維持不變。

蘇煥智提到，其次，單一選區兩票制應該採用德國式聯立制；亦即各黨國會議員分配席次總數，依政黨比例選出。其中50％由區域選出，其餘50％不分區產生的方式是：各黨依政黨票得票比例產生的總席次，扣除各黨區域當選席次，即為該黨的不分區席次。