中國商務部今天公告，對台灣貿易壁壘調查延長3個月，延至2024年1月12日止；經濟部對此表示，將秉持開放態度，願意與中方在WTO架構下協商與處理；政府也會作為產業後盾，協助業者因應各種發展情況。

針對中國商務部今年4月發布對台灣進行貿易壁壘調查，今天公告以「本案情況複雜」為由，決定調查期限延長3個月，至2024年1月12日止。經濟部今天發布新聞稿表示，一向秉持開放態度，願意與中國在世界貿易組織（WTO）架構下協商與處理。

經濟部表示，美中貿易戰及美國去風險化以來，已經帶動國際產業自中國遷移風潮，經濟部將持續協助業者進行多元市場布局，並貫徹低碳化、智慧化升級轉型的輔助政策，協助業者提升競爭力。

經濟部國際貿易署也表示，將擴大及加碼協助業者透過海外參展、運用數位科技、貿易金融等作法，進行多元市場布局及分散風險，避開紅海市場等不利的條件，成功爭取商機。

經濟部進一步強調，政府是產業的後盾，不論發展變化如何，政府勢必積極協助業者妥善因應，將透過各種輔助措施攜手合作，共同面對挑戰。