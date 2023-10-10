2024年總統大選倒數，國民黨今在中央黨部前廣場，舉行慶祝中華民國112年國慶日升旗活動，國民黨前主席吳伯雄也出席並呼籲，在野黨及在野人士團結起來，唯有推動政黨輪替，才能撥雲見日，讓人民遠離戰爭威脅，過上好日子。

吳伯雄今天上午7時，與國民黨主席朱立倫，前總統馬英九、國民黨總統候選人侯友宜市長、前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安及國民黨副主席夏立言、連勝文及秘書長黃健庭等人共同出席中央黨部前的升旗典禮。

吳伯雄表示，國民黨是創建中華民國的政黨，112年前的辛亥雙十革命起義成功，才有中華民國的誕生。這是國父孫中山先生率領無數海內外革命先烈、前輩們，拋頭顱灑熱血才建立亞洲第一個民主共和國。

吳伯雄指出，我們的國家名字就是中華民國，我們的國旗就是青天白日滿地紅，台灣則是我們熱愛的家園。我們絕不允許也絕不同意民進黨執政當局搞漸進台獨，將國家的名字偷天換日，讓人民受到戰爭的威脅。

吳伯雄呼籲，所有不認同民進黨執政貪腐無能的選民們團結起來，終結民進黨八年的亂政，他更期盼在野黨及在野人士們，不要辜負六成支持政黨輪替的主流民意，務必要以大我為依歸，當政黨輪替成功，再熱烈慶祝即將到來的黃埔建軍一百年的重要紀念活動，再到明年的雙十節，讓大家更以歡欣鼓舞的心情，堂堂正正到總統府前慶祝中華民國生日快樂。