「蛇姬」林采緹與知名團體UNDER LOVER成員胡睿兒離婚3年，近來大方認愛男友晨泓軍，愛火萌芽的兩人被拍到現身信義區約會，結束後再一同返家，感情相當穩定。

根據《鏡週刊》報導，林采緹與男友晨泓軍日前現身信義區影城看電影，散場後只見男方搭著她的肩等電梯，過程中還忍不住湊近聞了髮香，最後更是手牽手離場，互動親密到足以閃瞎眾人，兩人最後在路邊攔了計程車，接著一同返回愛巢，據悉，兩人因為高爾夫球屬同一個教練，加上男方從事相關工作需要找人業配，經過牽線才會熟識進而交往。

林采緹結束上一段婚姻後，對於挑選新對象的條件相當謹慎，據悉與晨泓軍交往前就先觀察了3個多月，才決定展開這段新戀情，不過交往初期，男方事業尚在起步，加上女方又有明星光環，壓力自然不在話下，直到交往一年多感情穩定後，才決定合夥開店，而兩人合開的東南亞餐廳，據悉開幕半年就已經回本，生意更是好到每個月都有分紅，9月初時還開了分店，事業得意的兩人，不僅同居還見過雙方家長，可見好事不遠。

林采緹曾爆出被包養傳聞，當時她表示確實人想開價50萬包養她，卻被男友一度以為她是拜金女，好在後來她決定當面講開，並且掛保證「真的沒有被包養過」，才不至於讓彼此心中有了芥蒂。