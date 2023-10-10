民眾帶著國旗，自發前來參加，現場旗海飄揚。（中和區公所提供）

欣逢中華民國建國112年國慶，新北市新店區公所於馬公友誼公園廣場舉行升旗典禮。（新店區公所提供）

欣逢中華民國建國112年國慶，新北市新店區及中和區公所分別於馬公友誼公園廣場、錦和運動公園壘球場舉行升旗典禮，現場旗海飄揚，眾人齊聲高唱國歌及國旗歌，仰望國旗冉冉升起，民眾祝福中華民國生日快樂。

新北市各行政區今早同步舉行升旗典禮，各區民意代表、里長及民眾帶著國旗，自發前來參加，現場還提供小國旗、國旗貼紙等小物，現場旗海飄揚，洋溢國慶歡騰氛圍。

中和區國慶升旗典禮超過千位齊聚會場，區長領唱國歌及國旗歌，千人齊聲祝福中華民國生日快樂。中和區公所表示，為分享國慶喜悅，特別準備象徵飽滿豐收的玉米筍要送給熱情參與升旗典禮的市民朋友，以諧音「遇你順」祝福中華民國國運昌順、每位市民都能吃筍順順順。

新店區長陳怡君表示，國慶日是一個特別的日子，是眾人團結一心，歡慶國家生日的時刻，尤其看到民眾參與十分踴躍，充分表達出對國家的向心力與愛國熱情。

新店區活動特別邀請在地社團帶來暖場表演，帶領台下民眾一起動健康，帶動活動氣氛，為國慶慶典拉開序幕。