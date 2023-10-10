高雄市前市長韓國瑜昨（9）日在臉書貼出和民眾黨參選人柯文哲的合照，強調2024總統選舉「桶箍不是一個人，人人都是桶箍」，網友看完頓時相當雀躍。對此，有媒體揭露兩人交談內幕，稱在會面中，韓國瑜提到政黨輪替是最大目標。

韓國瑜在臉書發文表示，「四年闊別，老友相見，整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島；也只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待。」

除此之外，韓國瑜也強調，他衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，讓我們給他們多一點鼓勵，齊心合力，必定會讓台灣更好。

《鏡週刊》報導兩人會談內幕，指出在友人牽線下，柯文哲8日傍晚於台北萬華廟口開講前，跟韓國瑜終於會面，在一小時左右的交談時間當中，韓強調最大目標為政黨輪替，柯大部分時間則扮演聆聽者，針對藍白合，柯除了強調民調決勝負，並未發表太多看法。

該報導也引述柯營友好人士說法，稱柯文哲在2024大選的目標就是「團結可以團結的一切力量」，和韓國瑜會面不只老朋友敘舊這麼簡單，在政治角度上，韓更是民眾黨需要爭取的對象之一。但該人士也指出，和韓國瑜見面，不代表柯陣營要照藍營提的合作劇本走，亦沒有韓扮演國民黨、民眾黨桶箍一事。