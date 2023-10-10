最近適逢一年一度的國慶連假，許多正妹網紅會換上國旗圖案的比基尼，有兩位正妹秀出火辣曲線慶祝國慶日，一位是小有名氣的性感女模「Ashley 艾緒莉」，另一是有北藝大女神之稱的謝立琪。照片曝光後，辣到網友們猛噴鼻血。

性感女模艾緒莉昨晚在社群平台，曬出身穿三點式國旗比基尼性感美照，除了祝賀國慶快樂，她也發文寫下：「連假倒數了還沒玩夠，每晚都捨不得睡覺？！」，許多網友也在底下留言：「美女泳裝真好看」、「可以擁抱一下國旗嗎？」、「惹火的女孩」

另一位辣模謝立琪有169公分的高挑身高和D級傲人上圍，被封為北藝大女神。其實她早在多年前因換上國旗比基尼爆紅而引發話題，今年她也不例外，早在三天前就於社群搶發國旗比基尼辣照，雖然照片是昔日拍的，她解釋道：「今年不舒服沒拍新的，還好舊圖可以發。」

只見照片中，她姿勢嫵媚看向鏡頭，搭配身後一束明媚陽光，更為照片增添幾分色彩。照片曝光後，立刻引起大票粉絲暴動，都忍不住留言喊道，「太應景啦」、「最愛立琪了，太辣了，鼻血狂噴」、「差不多囉，每年都是要看到這個才習慣」、「每年就期待琪琪中華民國這一件。」