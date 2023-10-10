台中市一名蕭姓男子於太原夜市遇保安警察大隊上前盤查，後從他車上起獲三個裝有現金481萬的袋子，經查疑涉詐團賭博經營情事，警詢後全案依《賭博》、《洗錢罪》起訴。台中地院審理時，認為警方未依「警察職權」行使法條規定，未先提前告知蕭男即進行搜索，涉犯「搜索違法」，最終判處蕭男無罪。

根據台中地檢署起訴，本案蕭姓男子與詐團共同經營賭博網站。2021年8月9日，蕭男搭乘友人轎車前往太原夜市附近，雙方正進行交易、互換貨品時，遭保安大隊巡邏員警上前攔查，並從其車內起獲481萬元賭金；扣案手機後經鑑識，檢警認定其涉犯《賭博》、《洗錢》罪嫌。

台中地院經審理，蕭男辯稱，此481萬元是為陳姓老闆下班後託付予他的款項，並吩咐他拿回西屯的家，但已經忘記實際地址。蕭男向法官強調，指當日遭警方攔檢後被圍住，並被命令蹲下，甚至準備起身接電話時遭一員警拍打頭部，令他大感錯愕；蕭男辯護律師也指出，員警將車上提袋打開前，缺乏證據證明袋子內裝有任何犯罪物品或其他違禁物，員警此舉，應被認定「搜索與逮捕顯不合法」。

本案件中，保大賀姓、尤姓兩名員警，共同聲稱當時撞見兩輛轎車違停、雙方交頭接耳，之後察覺警車於附近隨即加速駛離，因此認為有盤查必要性，同時表示盤查過程中，蕭男親口承認：「這筆錢是我線上賭博的」，因此警方暫時以《賭博罪嫌》帶回詢問。

台中地院通過現場密錄器畫面檢視，認為員警直接要求蕭男拿出車內提袋，也未先提前告知搜索，即命令蕭「你打開、自己打開」，由此判斷蕭男明顯受優勢警力控制下聽命取出之反應，而即便事後再讓蕭男補簽自願受搜索同意書，此也不符規定「警察職權」行使法第6、7條規定。