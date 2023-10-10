台灣埔桃酒在美雙橡園國慶備受讚賞。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

今天是雙十國慶日，駐美大使蕭美琴也在雙橡園舉辦國慶晚會，共和黨籍聯邦眾議員柯林斯和聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾等重量級貴賓均與會，高餐大餐管系副教授陳千浩以台灣自釀埔桃酒和貴賓分享，贏得一致好評，就連美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾 Michael McCaul也立即下單，肯定台灣釀酒業。

駐美大使蕭美琴於美國華府雙橡園 Twin Oak Estate 國慶酒會上，分享台灣埔桃酒，這款酒是高雄餐旅大學陳千浩老師，以馬德拉酒熱熟成所獲得的靈感，以白蘭地加入葡萄酒經橡木桶中熟成五年以上。再以農舍熱熟成的釀造方式，使得每年受熱所自然揮發，經過5年熟成後，每一桶橡木桶僅存約50％，使風味更加醇厚，散發蜂蜜、蜜餞、烏梅、太妃糖與熱帶水果的芳香，且保留天然鮮酸，口感因輕盈清爽，口感甜而不膩且驚奇地平衡。

台灣唯一國產葡萄酒，於世界十國酒類競賽獲得3次首獎12次金牌與10次銀牌獎，多次獲選法國米其林三星餐廳指定用酒，與蔡英文總統就職國宴酒，這款由后里樹生農村酒莊所釀造的台灣「埔桃酒」，登上台灣駐美代表處雙橡園國慶酒會，讓盛產葡萄酒的所有國際友邦人士大為驚嘆，甚至當場訂購，連外交事務委員會主席麥考爾 Michael McCaul，品嚐過後也立即下單，對台灣釀酒業是直接的肯定。

高餐大陳千浩副教授表示，台灣因過去因實施專賣制度，使得在地酒文化消失於民間農業舞台80多年，2001民間釀造業開放後，透過農糧署與台中市農業局輔導產銷班酒莊，已經在世界十個國家的比賽中獲得肯定，成為轉型精緻農業之成功典範，目前台中外埔區農民正籌設農民產銷班酒莊，將運用更多本土農作物如稻米米、甘藷與水果等，以現代的釀造技術，讓消失的地酒文化重回農業舞台，釀造出「越本土，就越國際」的在地美酒，期盼將來有更多台灣在地美酒與世界友人分享。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！