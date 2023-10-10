不少年輕人面對巨大的生活壓力，選擇不婚不生，一名八年級生表示，單身一個人很自由，結婚生子後，要為家庭奉獻，除了失去自己的時間，還要把薪水上繳，雖然能獲得家庭的溫暖，但失去的東西太多，因此他無法理解結婚生子到底有啥意義，貼文引起網友討論。

一名男網友在PTT上分享，他是八年級生，如今已經快30歲了，家中長輩開始催婚，讓他不斷思考結婚生子的意義在哪裡，先不說別的，光是最近的中秋連假和國慶連假，單身的他每天睡到自然醒，起床後出門買早餐，吃完回家繼續躺著耍廢，滑個手機一天就過去了，這種生活不好嗎？

原PO表示，如果他交了女朋友，甚至結婚生子，他就必須要為家庭奉獻，不僅薪水必須上繳給老婆，也會失去個人的時間與自由，雖然有些人會說可以獲得家庭的溫暖，但他質疑，在這個生活節奏快速的時代，「結婚生子」真的適合年輕人嗎？還是得過且過、隨性自由的生活更合適？

貼文引起許多八年級生討論，「不生生活真的好很多，小孩真的很煩」、「離婚率那麼高，到時還要付贍養費，幹嘛要結婚」、「不婚不生，快樂一生」、「看到這篇以為自己夢遊發文，根本是我欸」、「結婚本就會犧牲生活品質」、「找個放假一起打滾耍廢的對象玩樂就好，何必結婚生子？」

不過也有網友表示，結婚沒有想像中的恐怖，只能說「有捨必有得」，如果能夠找到三觀契合的對像，結婚一起生活、孕育愛的結晶，即便生活品質受到影響，但也是另一種快樂。