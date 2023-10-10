新北市新莊區民安西路9日晚間7時許發生墜樓事件，一名26歲楊姓女子疑似情緒不穩，從高處墜落，警消獲報後趕抵現場，女子已無呼吸心跳、明顯死亡，因此未送醫，警方拉起封鎖線並通報鑑識人員採證處理，連繫家屬陪同採證，後續將報請新北地方法院檢察官刑事相驗，釐清死因。

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