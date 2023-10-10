新北市新莊區民安西路9日晚間7時許發生墜樓事件，一名26歲楊姓女子疑似情緒不穩，從高處墜落，警消獲報後趕抵現場，女子已無呼吸心跳、明顯死亡，因此未送醫，警方拉起封鎖線並通報鑑識人員採證處理，連繫家屬陪同採證，後續將報請新北地方法院檢察官刑事相驗，釐清死因。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
新北市新莊區民安西路9日晚間7時許發生墜樓事件，一名26歲楊姓女子疑似情緒不穩，從高處墜落，警消獲報後趕抵現場，女子已無呼吸心跳、明顯死亡，因此未送醫，警方拉起封鎖線並通報鑑識人員採證處理，連繫家屬陪同採證，後續將報請新北地方法院檢察官刑事相驗，釐清死因。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。