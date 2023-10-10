全球最大級別貨櫃船地中海·中國號在滬交付。（人民網）

中共人民網10日報導，中國船舶集團旗下江南造船建造的全球最大級別2萬4000櫃超大型貨櫃船「地中海·中國」號，提前一個月在中船長興造船基地完工交付。「地中海·中國」號計畫於10月13日啟航，目的港荷蘭鹿特丹。

該型船由中國船舶滬東中華設計，入挪威船級社。該船總長399.99米，型寬61.5米，型深33.2米，甲板面積接近4個標準足球場，最大堆櫃層數可達25層，相當於22層樓的高度，可裝載24116個貨櫃，是目前全球裝櫃量最大級別的貨櫃船型，堪稱海上「超級帶貨王」。

該型船綠色環保，配備了混合式脫硫裝置以及獨有的小球鼻艏、大直徑螺旋槳和節能導管等裝置。同時，首次採用氣泡減阻系統，不僅有效降低船舶總能耗，還可減少相應總量3％-4％的碳排放，全年可減少6000多噸碳排放。首次採用軸帶發電機系統，能夠有效降低燃油消耗，優化油耗和船舶能效設計指數，減少溫室氣體排放，被喻為「綠色巨無霸」。