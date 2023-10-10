台東逾千人同慶雙十 縣長饒慶鈴缺席引議論

台東縣112年國慶升旗典禮由縣副縣長王志輝主持。（蕭嘉蕙攝）

台東民眾揮舞青天白日滿地紅的小國旗，歡慶中華民國112歲生日。（蕭嘉蕙攝）

慶祝中華民國雙十國慶，台東縣政府今上午於縣立體育場舉行「112年國慶升旗典禮」，各機關團體、民眾熱情參與，現場逾1500人同慶，唯獨縣長饒慶鈴缺席，引發議論，而代為主持的副縣長王志輝，以蘭嶼復電象徵光明與希望，期許國運昌盛。

台東縣112年國慶升旗典禮由縣副縣長王志輝主持，包含立法委員劉櫂豪、市長陳銘風、國民黨立委參選人黃建賓和民進黨立委參選人賴坤成皆出席，獨缺縣長饒慶鈴，台下民眾一陣議論「縣長怎麼沒來？」。

升旗儀式由台東縣客家婦女協會領唱，眾人向青天白日滿地紅的國旗行注目禮，禮畢後，眾揮舞小國旗並高呼「中華民國雙十國慶快樂」，場面壯觀浩大；另外，會場布置從入口處到體育場周邊插掛滿國旗，擺設大型雙十造型裝置，國慶味濃厚。

台東縣副縣長王志輝表示，雙十節是國家非常重要的日子，今年的颱風都經過台東，在中央、地方和民眾的努力之下，一一克服、解決問題，昨天晚上11點半，蘭嶼最後1盞燈點亮，代表著光明跟希望一直存在，希望台東會更好，中華民國愈來愈昌盛。

陳姓民眾表示，初次參加國慶升旗，感受到台東人對於國慶的重視與熱情活力。