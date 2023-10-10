《摘星工廠》運勢專欄指出，和金牛座、天蠍座及水瓶座3星座相處，一開始覺得淡淡的，不過認識久了就會發現對方講義氣、重情誼，也懂得看人臉色，相處起來很舒服，讓人越來越喜歡。

▍金牛座

金牛座對朋友的想法是「不冷不淡，保持距離。」對於認識不久的人，上不會太快釋放出善意，等到他們花時間熟悉對方了，並感受到對方的誠意，金牛才會慢慢展露出優點，「就像品茶一樣，時間長了才能逐漸感受到。」

▍天蠍座

天蠍座天生有防禦心，因此不會在初次見面就對人展現自我，就算再來往幾次也不見得會讓人接近。不少人與天蠍座交情尚淺的時候，看到的天蠍都是比較淡然而且客氣的；但時間久了，天蠍重情誼、講義氣的個性就會讓人越來越喜愛。

▍水瓶座

水瓶座通常給人的第一印象就不差，認識越久會越覺得他們好，因為水瓶特別講義氣，不太會拒絕他人的請求或邀約。另外水瓶很識大體，就算和朋友關係再好，也懂得看人臉色，相處起來非常舒服。