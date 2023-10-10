有巢氏房屋林口A8文興加盟店長吳怡箴表示，「林口長庚醫院」是全國最大的醫療機構，周遭商圈成熟，鄰近機捷重劃區和龜山轉運站，是桃園近年房市火熱地區之一，「林口長庚醫院」周遭成交量與疫情前的2019年相比成長25.8%。

有巢氏房屋桃園陽明公園加盟店東張世宗表示，「聖保祿醫院」緊鄰桃園火車站、擁有桃園最大的陽明運動公園，加上聖保祿醫院增建即將完成，還有台鐵、機捷、桃捷三鐵共構的交通優勢議題，帶動周邊房價較疫情前漲幅高達60.8%。周邊物件屋齡大約15-20年、每坪平均單價22到36萬左右，多為兩到三房的房型，通常越接近火車站越貴，便利交通吸引通勤族置產。

有巢氏房屋桃園龍安加盟店東邱世傑分析，「衛生福利部桃園醫院（簡稱「部桃醫院」）」原本就是桃園縣最大公立醫院，是重點發展醫院，擁有充沛的醫療資源，加上離桃園市中心近吸引通勤族，帶動疫情前後房價成長達57.1%。周邊物件主要為20年以上的華廈，坪數介於35~45坪間，每坪平均單價落在20到25萬左右，以在地換屋族群居多。