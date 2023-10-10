新北市新莊區一名飼主控訴，飼養15年的愛犬遭到陌生女子餵食糯米腸，導致急性胃扭轉而死亡，飼主憤而向警方報案，警方調閱監視器循線找到47歲張姓婦人，到案聲稱看到小狗太瘦小，出於好心餵食，全案依違反《動物保護法》函送新北市動保處裁處。

新北市動保處長楊淑方表示，糯米主要成分是澱粉，屬於高糖的食物且相當黏稠，狗狗食用可能引起胃酸分泌過多，而出現腸胃不適的症狀，目前等警方提供完整案件資訊，動保處也會約談飼主與婦人釐清因果關係與雙方說詞。

楊淑方表示，經調查若確定婦人因餵食而導致狗狗死亡，將依違反「動物保護法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依動保法第30條規定，過失傷害使動物死亡，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

陳姓飼主在臉書粉絲社團「愛新莊我是新莊人」PO文指出，本月7日他飼養的15年的愛犬，在豐年街126號附近1名女子丟了8條糯米腸，導致愛犬急性胃扭轉而死，9日女子又到現場丟置糯米腸與玉米，並公布女子餵食照片，提醒網友如果有認識請告誡不要再犯這種缺德事。

飼主也氣得報案，新莊警分局福營所員警調閱監視器，並逐戶清查，昨晚通知涉案的張姓婦人到案，婦人表示看到小狗太瘦小，出於好心餵食，不知道會發生這樣的狀況，警方訊後全案依違反《動保法》，函送動保處裁處。