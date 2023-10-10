中國大陸駐美國舊金山領事館昨（10）日遭到攻擊，一名男子開車衝入大廳，大喊「中國共產黨在哪裡？」引發現場民眾和工作人員尖叫不斷，四散奔逃。由於他疑似持有武器，對中國政府懷有敵意，遭警方開槍擊中，送醫後不治身亡。這起事件並未造成其他傷亡，領事館人員提出嚴正抗議，目前有關單位正進一步調查。

《紐約時報》、《每日郵報》等報導，這起事件發生在當地時間9日下午3點左右，該名男子駕著一輛藍色本田轎車，直接衝撞領事館一樓證件大廳。當時現場有不少洽公民眾和工作人員，紛紛嚇得拔腿往外逃，場面一度混亂。

目擊者指出，該男子頭上流著血，走出汽車後立刻被守衛抓住，他大聲問道：「中國共產黨在哪裡？」隨後警方趕往現場，朝該男子開了2槍。另外也有民眾表示聽到4、5聲槍響。送醫後，該男子宣告不治身亡。

中國駐舊金山領事館9日發生汽車衝撞攻擊事件，兇嫌遭警方開槍擊中，搶救無效。目前整起事件仍在調查中。

目前警方仍在調查這名男子的身分和動機。中國領事館向美方提出嚴正抗議，譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件的相關權利，要求迅速查明真相​​，並敦促美方採取一切必要措施，確保領事館安全。

亞太經濟合作會議（APEC）即將於下個月在舊金山召開，近期白宮正著手安排，希望能讓拜登與習近平在場邊進行面對面會談。

文章來源：'Where's the CCP?': Driver is shot dead after plowing car into the Chinese consulate in San Francisco and then demanding to know where to find the Communist Party
文章來源：Police Fatally Shoot Driver Who Crashed Into Chinese Consulate in San Francisco

杭州亞運》「台灣最速男」發威 楊俊瀚男子200公尺晉決賽
杭州亞運》鄒族勇士甘家葳輕鬆獲勝 睽違53年男子拳擊再奪獎牌
杭州亞運》決賽輪被南韓選手超車 洪健堯獲男子高爾夫銅牌
#中國大陸 #美國 #舊金山 #領事館 #中國共產黨