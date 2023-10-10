中國大陸駐美國舊金山領事館昨（10）日遭到攻擊，一名男子開車衝入大廳，大喊「中國共產黨在哪裡？」引發現場民眾和工作人員尖叫不斷，四散奔逃。由於他疑似持有武器，對中國政府懷有敵意，遭警方開槍擊中，送醫後不治身亡。這起事件並未造成其他傷亡，領事館人員提出嚴正抗議，目前有關單位正進一步調查。
《紐約時報》、《每日郵報》等報導，這起事件發生在當地時間9日下午3點左右，該名男子駕著一輛藍色本田轎車，直接衝撞領事館一樓證件大廳。當時現場有不少洽公民眾和工作人員，紛紛嚇得拔腿往外逃，場面一度混亂。
目擊者指出，該男子頭上流著血，走出汽車後立刻被守衛抓住，他大聲問道：「中國共產黨在哪裡？」隨後警方趕往現場，朝該男子開了2槍。另外也有民眾表示聽到4、5聲槍響。送醫後，該男子宣告不治身亡。
目前警方仍在調查這名男子的身分和動機。中國領事館向美方提出嚴正抗議，譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件的相關權利，要求迅速查明真相，並敦促美方採取一切必要措施，確保領事館安全。
亞太經濟合作會議（APEC）即將於下個月在舊金山召開，近期白宮正著手安排，希望能讓拜登與習近平在場邊進行面對面會談。
文章來源：'Where's the CCP?': Driver is shot dead after plowing car into the Chinese consulate in San Francisco and then demanding to know where to find the Communist Party
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