近期流染、呼吸道融合病毒、腸病毒、肺炎鏈球菌等疾病肆虐，各醫院人滿為患，小兒科醫師表示今年各種病毒都在流行，有如「群魔亂舞」，許多幼兒出現混合感染，導致發燒症狀嚴重，幾乎都要住院。呼籲季節變化之際，還要注意「黴漿菌肺炎」，預防之道無他「戴口罩、勤洗手、避免群聚」。

中國醫藥大學附設雲林縣北港媽祖醫院小兒科醫師蔡承諺說，以前流感很少在夏天盛行，多在10月過後至隔年4、5月，今年卻在6、7月夏天就開始流行，8、9月爆發，根本還來不及打疫苗。

另外還有呼吸道融合病毒，之前有零星病例，近半個月來開始大流行，從北部蔓延至中部、南部，此次症狀相當嚴重，會長期發高燒，很喘，大多要住院。腺病毒也不少，會出現出現結膜炎、咽喉痛病等症狀，但已進入流行尾聲。

黴漿菌全年都有，但季節變化時溫差大，要特別留意，主要症狀是咳嗽，喉嚨痛、頭痛等，今年比較特別的是有些患者不會咳嗽，但會發高燒。

腸病毒也都是一直存在著，每天幾乎都有病患，但還沒有出現大流行。還有肺炎鏈球菌，常導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎、敗血症、腦膜炎等，不可輕忽。

蔡承諺提到，新冠肺炎流行期間，大家都作好戴口罩、勤洗手、避免群聚等防範工作，各種流行病反而減少，新冠肺炎解封後，大家有所鬆懈，這也是各種流行病大爆發的原因之一。

蔡承諺指出，夏天大多是腸胃道疾病，冬天則為呼吸道疾病，預防方式還是老生常談，為戴口罩、勤洗手、減少出入公共場所、避免群聚。口罩一定要戴好，因為各種病毒、細菌大多透過飛沫傳染，尤其是在團體生活中。