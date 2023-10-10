以色列戰機打擊加薩哈瑪斯目標

以色列為了報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日發動空前大規模突襲，9日出動戰機，加強空襲這些伊斯蘭恐怖分子所在的據點。以國空軍說，數十計戰機鎖定攻擊加薩市黎瑪（Rimal）區的建築物。

據《飛行》（FLYING）雜誌9日報導，以色列空軍在社群媒體X上說，黎瑪是哈瑪斯在加薩走廊的樞紐，他們從當地對以國發動了許多攻擊。加薩是世上人口最稠密的地區之一，在約141平方英里（約365平方公里）內，就住了約230萬人。

而以國空軍是在1948年以色列獨立戰爭（War of Independence）時組建，占了以色列國防軍（IDF）人力起碼1/3。按照「全球火力」（Global Firepower）排行榜，在全球145個國家中，以軍約有17.3萬名成員，排名第18。

以色列戰機打擊加薩內的哈瑪斯目標

以色列下重手報復性空襲加薩

而據「現代軍機全球目錄」（World Directory of Modern Military Aircraft，WDMMA）說，以色列空軍號稱有581架軍機，在129國中名列第9。其中有251架攻擊機、128架直升機、10架空中加油機、23架特種任務機、15 架運輸機 和154架教練機。此外，以色列空軍說，包括25架F-35隱形戰機在內，他們還訂購了68架軍機。

以色列7月和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽約，透過美國國防金援，以30億美元（約963億台幣）的代價，添購25架F-35戰機，最後將達75架。事實上，除了美國外，以色列空軍是率先採購F-35的國家，擁有專用版F-35I「全能王」（Adir）。

而到今年1月為止，它共接收了36架F-35，分為3中隊，全都部署在以南的內瓦庭空軍基地（Nevatim Air Base）。據美國國會研究處（CRS）報告說，以色列F-35從當地出發，不必空中加油，就能打擊在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩、約旦，還有埃及、土耳其和沙烏地阿拉伯大部分地區的目標。而有公開來源情報顯示，以色列可能延長了F-35的航程，好在不需要空中加油的情況下，就能打擊伊朗境內的目標。

另一方面，以色列2022年8月簽下9.27億美元（近300億台幣）的合約，除了向波音（Boeing）採購了4架KC-46A加油機外，還包括維修，後勤和訓練等。而在另一紙價值3.72億美元（近120億台幣）的合約中，以色列則採購了第一批4架，並可望於2026年以前交付的CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機，而它將會買12架。