第19屆亞洲運動會9月23日至10月8日在中國大陸杭州舉行，我國代表隊拿下19金、20銀和28銅，總計67面獎牌，其中1金6銀5銅，是台北市立大學56名選手拿下的好成績，尤其選手陳歆雅今年大一，便替中華隊拿下第一面獎牌。

替中華隊拿下首面獎牌的是台北市立大學技擊運動學系大一學生陳歆雅，進入國家隊時未滿17歲。陳歆雅分享，爭取亞運正取選手的過程一波三折，在自我懷疑的情緒中，教練是最強大後盾，更感謝教練自費到亞運現場指導及鼓勵。

此外，網球選手梁恩碩單日在女雙及混雙項目獲銀牌，輕艇競速選手賴冠傑成功在亞運輕艇競速項目男子C艇1000公尺拿下金牌，是中華隊輕艇競速史上第一金。

教育局表示，選手張正韋首度參賽亞運，在射箭複合弓男女混合團體銅牌戰合力飆出13支10分箭，奪下銅牌；選手王律勻在複合弓女子團體賽挺進金牌戰，最終以1分之差不敵印度，拿下銀牌。

選手黃詩媛及徐巧楹榮獲軟式網球女子團體賽銀牌；選手陳郁勳及球陳柏邑勇奪軟式網球男子團體銀牌；羽球「麟洋配」王齊麟、李洋榮獲男子雙打銅牌。

教育局表示，此次賽事卡巴迪男女代表隊都創下隊史以來的佳績，選手馮綉真、胡玉珍及顏巧雯榮獲卡巴迪女子組銀牌，林易璟、李浩瑋及李浚杰則榮獲卡巴迪男子組銅牌。

教育局表示，將持續鼓勵學生在競技舞臺爭取更好成績，延續運動家精神，在世界競技舞台再創佳績、挑戰自我。