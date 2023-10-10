全臺最值得期待的盛事「國慶焰火」睽違9年重返臺中，自昨(9)日起舉辦為期兩天的系列活動，首日由「魅力臺中之夜」熱鬧開場，除多組藝文團隊輪番獻藝與黃明志等知名藝人演唱外，更有結合城市特色的無人機展演，在夜空中排出湖心亭、珍奶與棒球等7組圖形，共吸引14萬名民眾到場，盡情感受臺中城市熱力！

「魅力臺中之夜」於昨(9)日熱鬧展開，多組藝文團隊、知名藝人輪番上陣，現場氣氛熱烈。(圖/臺中市政府提供)

昨日無人機群飛展演，觀旅局長陳美秀、市議員劉士州、新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君一起和民眾熱烈「倒數3！2！1！」後起飛，排出湖心亭、珍奶、棒球、薩克斯風、石虎家族、愛琴橋及我愛TAICHUNG等多種代表臺中市景觀特色及特產圖型，現場民眾紛紛拿起手機捕捉這美好一刻，沉浸在魅力四射的聲光饗宴。

臺中市政府觀旅局表示，「112國慶焰火在臺中」系列活動為期兩天，首日暖場秀「魅力臺中之夜」於中央公園精彩登場，邀請到視障樂團、賴厝國小合唱團、安和國中音樂班、椰子樹兒童街舞登台表演，以及臺灣指標性爵士樂團TPO踢霹歐樂團，還有大改樂團、無双樂團、固定客樂團，知名藝人黃明志壓軸獻唱。民眾聽著音樂，紛紛拿出手機一起揮舞擺動，現場燈海搖曳、一片星光點點。

另外，中央球場民眾觀賞區特別邀請全台街藝好手，帶來有別於主舞台區的互動式體驗節目，帶領民眾沉浸在街頭藝術的歡樂世界。市府團隊精心規劃精彩豐富的演出，為今晚「璀璨國慶之夜」暖身。

藝人黃明志嗨唱壓軸，並帶來許多經典作品。(圖/臺中市政府提供)

觀旅局長陳美秀指出，睽違9年雙十國慶焰火重返臺中，連假4天的臺中市觀光旅館、大型旅館、西屯區週邊旅館訂房幾乎全滿，一房難求！周邊逢甲商圈也看到人群湧現，充分感受遊客對於國慶焰火系列活動的期待，今晚20時施放的璀璨國慶焰火，更長達36分鐘、近3萬發焰火彈，搭配全國首創爵士風格的焰火配樂，及臺灣首見的無人機搭載焰火展演，請大家拭目以待！

另外，市府特別規劃16處推薦觀賞點，讓民眾不必擠進會場，即可欣賞璀璨焰火。也鼓勵民眾搭乘臺中捷運與免費接駁車步行前往會場，節省尋找車位時間， 讓連假出行更加便利；無法出門觀賞的朋友，也可多加利用線上直播或家中電視實況轉播，享受如同現場的華麗感官體驗，更多資訊可利用中央公園國慶焰火特別版App，即時取得表演節目、交通疏運、消費優惠，及友善的現場導航點位等相關服務資訊。或至「112國慶焰火在臺中」活動官網查詢。