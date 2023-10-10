隨著健康意識抬頭，很多人平常都有吃保健食品的習慣，卻往往忽略了正確的服用時機。對此，營養師彭逸珊就整理出，常見保健食品的建議食用時機，分為可空腹吃、隨餐或餐後吃、睡前吃3大類。其中像是維生素B群，她提到，應隨餐、餐後或睡前吃。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，若要吃保健食用就要吃對時間，否則就浪費錢了，並整理出下列常見保健食品的建議食用時機，以供民眾參考：

1、可空腹吃：滴雞精、蜆精、鱸魚精、靈芝、人蔘、馬卡、膠原蛋白、蜂膠、益生菌、酵素、鐵。

2、隨餐、餐後：甲殼素、葉黃素、蝦紅素、綜合維生素、魚油、維生素B群、碳酸鈣、薑黃、茄紅素、消化酵素。

3、睡前吃：鈣（除碳酸鈣）、鎂、葉酸、膠原蛋白、維生素B群。

關於維生素B群的食用時機，敏盛綜合醫院副院長江坤俊補充，B群屬於水溶性維生素，理論上飯前或飯後吃吸收狀況都一樣，但還是建議飯後吃較佳，主要是B群在體內為輔酶的角色，本身沒有能量，需要有食物才能轉換成能量。若空腹吃B群，沒有食物可以轉換，就無法發揮提神效果。

至於為何B群可以睡前吃？營養師李婉萍說明，B群顧名思義是多種維生素B所結合，當中B1能促進新陳代謝，有助提振精神，若前一天熬夜隔天又想有充足的活力，即可補充以B1為主的B群；若夜晚睡不好、情緒差，則可選擇B6，即具有安定、穩定的效果，建議在睡前服用。

彭逸珊提醒，服用保健食品前應先了解自身需求，缺什麼補什麼，不是吃得越多、劑量越高越好。強調挑選適合自身的保健品，並且適量使用才是正確之道。