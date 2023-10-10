桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮。（蔡依珍攝）

中華民國生日快樂。(蔡依珍攝)

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，湧入逾3000人擠滿府前廣場，市長張善政特別邀請以青天白日滿地紅裝扮出席的小女孩一起上台致詞，他說國旗見證中華民國蓽路藍縷開國，到如今站穩腳步、受到國際尊重的辛苦過程，雖然不同立場對國家發展有不同意見，但國旗應是所有人核心價值，國家有難就該所有人團結在國旗底下為中華民國打拚，國家絕對會繼續進步、希望無窮，過程也發生7旬婦因太興奮昏倒送醫，所幸並無大礙。

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，湧入逾3000人擠滿府前廣場。（蔡依珍攝）

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，新興高中樂儀隊、啦啦隊帶來動感表演。（蔡依珍攝）

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，新興高中樂儀隊、啦啦隊帶來動感表演。（蔡依珍攝）

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，新興高中樂儀隊、啦啦隊帶來動感表演。（蔡依珍攝）

「謝謝大家一起來愛國旗、愛國家！」張善政主持國慶升旗典禮時致詞表示，今年10月，桃園市政府以「光輝十月，榮耀桃園」為主題慶祝雙十國慶，其中升旗典禮開放網路報名時，1010個名額瞬間秒殺，再加碼開放的500個名額也快速額滿，證明市民非常期待別開生面的國慶升旗典禮，樂見不分黨派的民意代表與熱情的市民朋友們踴躍出席國慶升旗典禮，令人相當感動。

桃園市政府10日擴大規模舉辦升旗典禮，新興高中樂儀隊、啦啦隊帶來動感表演。（蔡依珍攝）

張善政說，今年桃園13個行政區懸掛的國旗數量較往年增加1倍，交通幹道、辦公處所都掛滿國旗，全市旗海飄揚，其中最大的一幅國旗就懸掛在市府大門上方，同時市府也規畫豐富的系列活動，像是桃園眷村文化節、國慶嘉年華市集、國慶升旗線上互動遊戲等，打造不同往年的國慶氛圍，讓國慶的光榮感遍布桃園每一個角落。

「國旗應是不分黨派都該堅守的國家價值！」張善政指出，國旗代表中華民國辛苦的建國歷史，我們要感謝100多年來所有為國家付出的前輩，沒有他們的犧牲奉獻，就沒有今日安居樂業的台灣，雖然不同立場對國家發展藍圖有不同意見，但都該堅守國籍價值，克服萬難往前邁進，希望不只在10月，未來每年、每一天都要珍惜青天白日滿地紅，一起捍衛國旗、捍衛國家。

7旬婦因太興奮昏倒送醫，市長張善政等人都趕到身邊關心，所幸並無大礙。（蔡依珍攝）

升旗典禮也發生插曲，典禮最後全體大合照時，73歲顏姓婦人突然身體不適昏倒在地，雖然意識清晰仍一度站不起身，救護車開進典禮會場也引發騷動，張善政、醫師出身的副市長王明鉅、衛生局長劉宜廉以及消防局長龔永信都趕赴身旁了解身體狀況，婦人血糖稍低，原本婉拒送醫，在大家堅持下仍赴醫院檢查。

立委萬美玲會後也致電顏婦關心，她說，顏婦在檜樂里長莊蔡枝蓮邀約下一起出席，原備妥早餐，但顏婦到場見旗海飄揚，開心地四處拍照，唱國歌後太興奮才昏倒，休息一下並無大礙，對於引起騷動也感到不好意思。

桃園國慶升旗7旬婦興奮昏倒，張善政：不分黨派堅守國家價值。

職棒傳奇球星「森林王子」張泰山領唱國歌。（蔡依珍攝）

張善政和張泰山2人也上演PK賽，一起玩國慶升旗線上互動遊戲。（蔡依珍攝）

張善政略勝一籌，2場都小贏張泰山，讓全程陪同的市長夫人張琦雅興奮不已，過程逗趣。（蔡依珍攝）

張善政和張泰山2人也上演PK賽，一起玩國慶升旗線上互動遊戲。(蔡依珍攝)

升旗典禮也邀請職棒傳奇球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，陪民眾一起唱國歌，會後張善政和張泰山2人也上演PK賽，一起玩國慶升旗線上互動遊戲，曾在市政會議示範過的張善政略勝一籌，2場都小贏張泰山，讓全程陪同的市長夫人張琦雅興奮不已，過程逗趣。

以國旗裝扮出席的女孩是國慶寶寶。（蔡依珍攝）

桃園市動物保育協會、台灣毛孩守護協會也自發性帶著領養的浪浪們出席升旗典禮。（蔡依珍攝）

桃園市動物保育協會、台灣毛孩守護協會也自發性帶著領養的浪浪們出席升旗典禮。（蔡依珍攝）

升旗活動湧入逾3000人出席，許多人以國旗裝扮盛裝出席，有市府員工第四胎是國慶寶寶，特地以國慶裝扮出席並和張善政合照，張也獻上祝福祝她生日快樂。桃園市動物保育協會、台灣毛孩守護協會也自發性帶著領養的浪浪們出席升旗典禮，毛小孩們身上披肩、帽子等都是國旗裝扮，吸引不少民眾搶拍。