新竹一名梁姓清潔工對某服飾店女店員一見鍾情，從去年9月開始，以每周3次的頻率打電話到服飾店，口出「想看你、摸你胸部、可以親一下你的胸部嗎？」等語騷擾女店員，嚇到女店員報警處理。法官依犯跟蹤騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金。

據判決書指出，新竹市東區某流行服飾店之店員均為女性，梁男自去年9月13日起至同年11月11日止，竟以每週3次之頻率，接續撥打服飾店市內電話，並以「想看你胸部、摸你胸部、可以親一下你的胸部嗎」、「胸部會不會冷」、「你想不想摸我懶覺」等與性或性別有關之言語騷擾接聽電話的女店員，使女店員心生畏怖，甚至對到店消費之男客人產生懷疑，選擇報警處理。

法官審酌梁男無故騷擾女店員，對其日常生活及社會活動造成干擾，並使女店員心理上承受極大壓力，所為實有不該；考量梁男坦承犯行之犯後態度，法官依犯跟蹤騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金。

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