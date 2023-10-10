今年過得不太順利的人，2024年有機會出現轉機！《搜狐網》盤點十二生肖，其中鼠、猴、雞、馬4生肖明年氣勢特別旺。隨著龍年到來，鼠、猴、雞、馬4生肖的貴人運爆棚，不論事業或人際關係，將可左右逢源，獲得升職或突破性發展，這些生肖的人務必要保握明年的貴人機遇。

▌生肖鼠

屬鼠的人2024年運勢極佳，無論在事業或人際關係中，將擁有無盡的機遇和順利。在事業方面，生肖鼠的人有機會展現才華，獲得升職或突破性發展，同時人脈關係也有所擴展，與貴人的接觸增多，對於屬鼠的人來說，2024年將是一個事業上取得巨大成功的重要時刻。

▌生肖猴

屬猴的人2024年貴人運最強盛，事業上能左古逢源，在老闆、同事、客戶的加持下，將可得到各種機會和支持，肖猴者可望在2024年大豐收，包括事業上的提升和財運上的增加。不過，貴人運雖強盛，屬猴者也不能掉以輕心，必須靠著努力和敬業精神，才能應付各種挑戰。

▌生肖雞

生肖雞的人堅定而踏實，擅長處理財務事務。2024年對生肖雞將是財富爆發年，除了會得到貴人相助，在事業上邁出重要一步，投資和理財的機會也將不斷湧現，與他人合作可望獲得更多的成功和財富。

▌生肖馬

生肖馬的人自信、有決心，並且渴望成為眾人焦點，他們善於領導和表達自己，2024年會是事業蓬勃發展的一年。他們將在工作中取得重大突破，獲得更多認可和讚賞，同時人際關係也變得更好，與他人合作可望帶來更多的機遇，在2024年屬馬者更有機會實現自己的夢想。