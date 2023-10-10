今日欣逢國慶日，金門地區雖未辦理升旗典禮，但金城鎮公所仍為迎接這光輝的10月，特別在知名景點「模範街」上用繩子拉起一條條的「國旗線」，瞬間營造出1200面旗海飄揚的「國旗街」美景，吸引不少的遊客相繼前往朝聖拍照打卡，歡慶中華民國112歲生日快樂！

金城鎮公所表示，每年到了雙十國慶前夕，包括民生路等多處街道，都會懸掛起一面面的國旗歡慶中華民國生日，而「模範街」因為建築古樸，在兩側拱廊懸掛起青天白日滿地紅的國旗海，隨風飄舞，更能增添濃濃的國慶味，讓往來的民眾都能感受到國慶的喜悅氛圍，也讓遊客能有個應景的拍照打卡熱點。

不少路過的遊客也表示，現今社會越來越少機會能看到像金門民眾這麼有愛國情操的景象，街上幾乎家家戶戶都插上了國旗來慶祝國慶，而像「模範街」這種旗海飄揚的美景更是少見，當然得把握機會拍照打卡，留下難得的網美照作紀念。