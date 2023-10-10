高雄昨晚一家3口倒臥家中身亡，客廳留有遺書，現場無外力介入情形。當地里長嘆，3年前就有發生過類似事件，當時及時破門救回，後續有媒合多項社會關懷服務，大多遭婉拒，無奈這次無法阻止憾事。

里長表示，該戶3口是一位78歲母親與53歲女兒、51歲兒子同住，是社區內數十年老住戶，平時與鄰居互動正常，但3年前就疑似因母親癌末久病厭世，2位兒女身體也不好，加上經濟壓力試圖尋短，所幸當時及時破門救回，無奈這次來不及阻止，直到鄰居聞到異味為時已晚。

里長說，3年前將3人救回後，隨即介入關懷，了解到經濟上的困境，有多次引薦社區內工作，也媒介慈善機構協助關懷都遭拒，甚至與街訪鄰居一起湊數十萬要協助繳清醫藥費，雖然因該戶親戚出面繳清而退回善款，對這次憾事里長感嘆，「不把手伸出來」就難以拉他們一把。

有鄰居透漏，該戶3口為人客氣，不過老母親為人謹慎，不太會跟鄰居講太多家務事，大多打個招呼就離開，所以鮮有人知道他們實際狀況，僅了解家中經濟僅靠53歲女兒收入維持，這次發生憾事後，3人後事會由老母親一位嫁出去的大女兒協助處理。

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