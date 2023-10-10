嘉義市東義路盧山橋前200公尺處今清晨4點多發生自小客自撞車禍，駕駛聲稱因頭痛難耐才自撞。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

今清晨5點半，43歲男子騎機車不知什麼原因竟自摔，機車失控噴飛到稻田裡。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

今國慶日，嘉義市消防局後湖分隊一大早任務接不停，先是清晨4點半1輛自小客撞擊路旁欄杆，車頭全毀，駕駛自稱開車途中突頭痛難耐，才會失控自撞，沒多久又傳出1輛機車不知何故自摔，機車噴飛到稻田裡，騎士頭破血流坐在路邊一臉茫然，救護人員先後將2名傷者送醫救治，目前兩起車禍原因，警方還在調查中。

嘉市消防局清晨4點35分受理民眾報案，指東義路盧山橋前200公尺處發生車禍急需救護車，派遣第二消防大隊後湖分隊救護車前往處理，救護人員到場，發現汽車車頭撞爛，23歲駕駛神情痛苦坐在路旁等待救援，表示他剛出門，突然間頭痛難耐，車子才會失控撞路旁欄杆，救護人員立即給予救護處置，將傷者送往嘉義基督教醫院做後續治療。

5點35分，消防局又獲報世賢路1 段一條巷弄內發生車禍，後湖分隊派員前往，43歲男騎士滿臉是血坐在水溝旁，表示他要返家途中，不知道發生什麼事，機車就失控噴飛到稻田，他也重摔在地，救護人員隨即給予傷者頸圈跟長背板，清洗傷口、止血包紮，並將傷者送往嘉基。

目前兩起車禍肇事原因由警方調查中，嘉市消防局呼籲，民眾開車或騎車應多留意自身身體狀態，如有不適時應不要自行駕駛車輛，行經路口時須放慢車速注意左右來車，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。