男星KID（本名：林柏昇）去年2月結束單身漢身分，與女友「東區妹仔」Rita登記結婚，今年初迎來愛的結晶兒子「木木」，今逢雙十國慶，KID和老婆補辦的婚宴也選在今晚於台北東方文華酒店補辦，稍早KID轉發友人曬出他們夫婦所送喜餅，婚紗照提前曝光，可見他和太太都穿著奶茶色系的情侶裝，Rita頭上還繫著白色絲帶蝴蝶結，氛圍相當甜蜜溫馨。

KID早年主持《CIRCUS ACTION》網路節目出道，之後轉戰電視圈，2017年以《綜藝玩很大》獲得第52屆電視金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。去年初他向Rita求婚成功並登記結婚，去年7月他宣布太太懷孕，今年1月Rita生下一子，升格為一家三口。

KID和Rita婚紗照首曝光。（圖／翻攝自circuskidd IG）

KID婚紗照曝光。（圖／經紀人提供）

稍早KID發文說：「40歲了還在辦婚禮，不好意思了各位，我愛你，我從頭到尾都是一個人處理，我真的會很拍謝那種人，我什麼禮俗都不會，我不懂，你們就來好好玩就好」，道出了辦婚禮的緊張，並曬出今上午Rita還在處理賓客名單的側拍照，而兩人的婚紗照也首度曝光，Rita從背後摟住KID，兩人都穿奶茶色系服裝，喜餅則是甜美的粉紅色系，收到的好友開心說：「帥成醬啦，要幸福哦」。

KID和老婆的婚紗照都穿奶茶色系的情侶裝。（圖／翻攝自circuskidd IG）

KID上周被吳宗憲爆料即將補辦婚宴，可見邀請函上寫著：「感謝在人生旅程中相遇的每一個人，因為有你們的參與讓我們擁有精彩的前半段人生，現在我們要攜手邁入嶄新的人生階段，非常誠摯地邀請您一起分享我們的喜悅，讓我們的婚禮更加圓滿。」預計今晚6時將在台北東方文華酒店席開40桌，邀請到的來賓想必星光熠熠。