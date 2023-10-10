經常聽到果粉誇讚Apple的產品很耐用，但一名網友分享，他之前買過Apple Watch3，才用4個月就壞掉，維修後隔3個多月又壞了，後來改買Apple Watch SE2也是一樣，大約用半年就掛了，因此他實在無法理解為什麼大家會說蘋果的產品很耐用，引起網友討論，不少人見原PO使用習慣直呼「難怪會壞！」

一名網友近日在PTT上發文分享，他之前買了Apple Watch3，才戴4個月「防水膠」就彈出來，拿去維修，蘋果佛心地幫他換了一個整新品，而經過這次的事件，他才驚覺不能時刻都戴著Apple Watch，因此自手錶修好以後，他洗澡前都會先脫手錶。

原PO表示，即便很小心地使用Apple Watch3，但剛修好3至4個月，手錶再度壞了，讓他很崩潰，接著就在今年3月28日買了Apple Watch SE2來代替，結果買到現在也不過半年，手錶竟然直接死機，讓他無法理解直呼「我承認我很愛游泳，但我每次游完都有沖水洗乾淨，到底Apple Watch耐用在哪？」

貼文引起網友討論，不少人認為原PO可能運氣很差，一直買到機王，才會買沒多久Apple Watch就出狀況，另有也苦主表示，遇到跟原PO類似的狀況，戴著Apple Watch去泳池游泳2次以後，明明手錶外觀都沒有異狀，但就是會一直開機關機，甚至還會莫名其妙撥緊急電話。

有網友則指出，原PO總是戴著Apple Watch游泳可能是導致手錶頻頻故障的原因，因為多數泳池的水都含有氯，而這個成份可能導致手錶的防水層變質，另也有網友表示，Apple Watch SE2沒有防塵，太多灰塵掉進去可能會死機。

根據蘋果官網的資料，Apple Watch Ultra或後續的錶款可戴著進行深度達40公尺的潛水、游泳、淋浴和滑水；Apple Watch Series 2和後續機型可用於泳池或海中游泳等淺水區域活動，但除了 Apple Watch Ultra或後續錶款，其他機型皆不該用於潛水、滑水或其他涉及沉入深水或高速水流的活動。