今天是雙十國慶，蔡英文總統今天上午發表國慶演說表示，她向朝野政黨和對岸喊話，期盼選後臺灣內部可以尋求更大的共識，並願意以臺灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

國慶大會今天上午在總統府前廣場舉行，建中樂旗聯隊8點53分以精彩的演出為序幕暖場，隨後國防部心理作戰大隊和陸軍專科學校陸軍特戰指揮部、國防部聯合樂隊及三軍儀隊陸續登場。

上午10點旋翼機吊掛巨幅國旗緩緩越過總統府上空，現場連線澎湖馬公高中合唱團，與中職球星及高雄左營海軍官兵代表，一同領唱國歌。

蔡英文總統今天以「自信沉穩、國家前進，讓世界因臺灣而更好」為題發表國慶演說。對於外界關注的兩岸議題，蔡英文強調，從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

她列舉台灣釋出的善意，對岸因颱風而豪雨成災，我們展現人道關懷；土耳其發生震災，我們挺進第一線；俄烏戰爭爆發，我們堅定與烏克蘭站在一起。當然，我們更不會忘記，三年疫情期間，民主夥伴互相馳援那股「善的循環」。

她說，儘管阻撓未曾停歇，但我們沒有停下走向世界的腳步。臺日友情堅定不移、臺美關係堅若磐石；我們的友邦和理念相近國家，在國際場域力挺臺灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連「Viva Taiwan」。

蔡英文表示，臺灣的民主成就，已成為世界標竿，臺灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。

她說，「現在的臺灣，已經是世界的臺灣」。我們已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持我們的力量，也來到前所未有的團結堅實。

蔡英文認為，此時此刻的我們，已經能自信堅定，面向世界；我們也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。

她表示，做為總統，她的責任就是，守護國家主權，守護2300萬臺灣人民的民主自由生活方式；同時，尋求讓兩岸之間可以和平共處，人民之間，可以自由而無拘束、無負擔的往來；讓臺灣，甚至是兩岸，都能成為區域和平穩定的貢獻者。

她再次強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。特別是，全球都已經體認到，臺海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

因此，蔡英文表示，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

今天，有許多政黨領袖和貴賓在現場。她說，政黨競爭是民主政治的日常，但我們今天能齊聚在此，正是臺灣難能可貴的民主風景。她衷心期盼，在選舉的競爭過後，我們可以放下激情，臺灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。「我相信，這是我們不分朝野政黨，對國家的共同責任」。

她也向對岸喊話，我們願意以臺灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

蔡英文深信，國際社會對臺灣的支持，只會愈來愈強。在全球共同關注，並致力維繫臺海和平穩定之際，我們必須，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者。而「這是臺灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命」。