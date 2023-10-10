減重是許多人一生的志業，但餓著肚子不只痛苦且無法持續，因此「吃飽才有力氣減重」這說法超激勵人。減重醫師蕭捷健表示，人體一旦覺得飢餓，就會降低代謝率，使減重更為困難，因此減重者要盡量減少飢餓感，他列舉10種容易飽足感高的食物，尤其力推「水煮馬鈴薯」與「原型大燕麥粒」這2款高飽足感的食物，前者的飽足感可達323%。

蕭捷健在臉書上表示，他建議10種高飽足感的食物，可以讓人減重不挨餓，熱量又不超過，這10種食物包括蔬菜、水煮馬鈴薯、希臘優格、堅果、玉米、燕麥、湯、魚、肉、雞蛋。其中，他最推薦水煮馬鈴薯供減重者參考食用。

他表示，根據一項澳洲研究，水煮馬鈴薯的飽腹感高達323%，炸薯條的飽腹感則降到116%，「把精緻澱粉拿去油炸，飽足感大幅降低，容易愈吃愈餓。」研究發現，高飽腹感的食物有3大特徵，包括蛋白質含量高、纖維含量高、升糖指數低。

此外，若要吃燕麥片減重，蕭捷健建議，應吃原型大燕麥粒（需用電鍋烹煮），飽足感高達200%，升糖指數也較低。許多民眾早上吃的即食燕麥片，升糖指數高 (GI=64)，吃完容易餓，飽腹感指數只有109，相較下，原型大燕麥粒不但飽腹感指數高達200，GI降到55，其中所含的葡聚糖又能降低膽固醇。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜也曾在其臉書粉專表示，燕麥奶的主要營養成分為碳水化合物，熱量高，且蛋白質含量遠低於豆漿、牛奶，市售燕麥奶通常有非常多添加物，例如結蘭膠、纖維、香料、蔗糖等，「大家不要因為包裝上有『健康』兩字，就覺得可以安心食用。」她並提醒，除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶。