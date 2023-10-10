今（10）日是國慶日，也是國慶連假收假日，由於國慶焰火將於台中中央公園施放，高公局建議多利用公共運輸前往，並預估國1台中都會區路段從下午2點至晚上10點車多壅塞，建議沒有要前往台中的民眾改走國3、台61；至於要走國道去看國慶焰火者，建議走國1台中交流道，或台中系統交流道轉國4接台74轉接駁車。

高公局表示，昨日全日交通量111.4百萬車公里，是平日年平均90百萬車公里的之1.2倍，比預估的115百萬車公里來得少；國5交通量2.8百萬車公里，是平日年平均2.6百萬車公里的1.1倍。昨日國1北向新竹路段於晚間11點、國3北向大溪路段於晚間9點及國5北向宜蘭至坪林於今日凌晨1點才紓解，其餘路段於昨晚8點後大致正常。今日0到5點平均交通量6.6百萬車公里，是年平均平日3.7百萬車公里的1.8倍；預估今日交通量108百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道；下午1點到6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0到5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。