東森新聞台前主播李娜亞，外貌清新脫俗的她，被封為「古典美主播」，15年前跟前夫陳書賢離婚後，便到美國舊金山展開新生活，目前為灣谷中文學校校長；如今適逢雙十國慶，近期她更一擔任3場大典司儀及主持2場重要活動。

李娜亞在臉書發文透露，近期她主持了3場大典、2場重要活動，包括9月23主持報社中秋嘉年華會、9月24日主持優良教師頒獎典禮，以及9月24日英文司儀祭孔大典，其中最受矚目的莫過於本月5日擔任司儀的國慶酒會，以及8日中英文司儀舊金山升旗典禮。

然而，之後她將籌劃灣谷支援San Ramon文化節，同時帶領FASCA「大鼓/三太子隊」支援童玩節，另外還有灣谷萬聖節遊行的歌唱、畫畫比賽，行程如此繁忙的她，忍不住向自己喊話：「我可以！有志同道合的好人一起努力，什麼都可以辦到！」

事實上，李娜亞2005年控告當時的丈夫陳書賢涉嫌毀損、家暴，隔年雙方正式簽字離婚，李娜亞拿到女兒監護權；隨後李娜亞因個人生涯規劃，淡出台灣主播圈，飛往美國舊金山，擔任舊金山灣區老中電視擔任主播，更在灣谷中文學校擔任中文老師。

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