半導體產業面臨供過於求危機，記憶體晶片更是淪為重災區，分析師悲觀預期，韓國大廠三星2023年第3季的營業利潤，恐比去年同期暴減80%。該公司最大的獲利部門——晶片部門上季恐虧損3兆至4兆韓元。

根據《路透》報導，SmartEstimate彙整19位分析師的預測顯示，三星2023年第3季的營業利潤將為2.1兆韓元（折合約550億元新台幣），相比之下，三星2022年第3季的營業利潤高達10.85兆韓元（約2831億元新台幣）。

報導分析指出，三星之所以獲利驟減，主要關鍵是記憶體晶片價格仍處於低谷，並沒有如市場預期般快速回升，這導致三星向來獲利最高的晶片部門，可能在2023年第3季大幅虧損3兆至4兆韓元。

分析師說，三星在4月減產後，上季也進一步減產，想藉此減少庫存。在記憶體龍頭美光上個月預測本季虧損後，引發市場對於終端需求復甦緩慢的憂慮。