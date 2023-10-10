林敬旺醫師提醒孕媽咪，充分使用產檢可以確保自身和寶寶健康。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

雙十國慶除各地舉行的相關活動之外，國慶寶寶的誕生也是大家關注的話題，今年苗栗縣大千綜合醫院在國慶日凌晨就接生2位男寶寶，目前下午還有1位預計剖腹產的產婦。其中1位產婦更創下第1胎生元旦寶寶、第2胎生國慶寶寶的巧合，讓醫護人員直呼真是溫馨又感動。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，34歲的曾小姐在國慶日前1晚到門診做例行性產檢，因出現產兆，所以留在醫院內待產，順利在凌晨時誕下國慶寶寶。曾小姐這胎的男寶寶不僅和第1胎的女兒湊成一個好字，也剛好分別在元旦和國慶日生產，這意外的巧合讓大家都很驚喜。

另外，林敬旺也提醒，目前健保給付的產檢已從過去的10次增加到14次，所以鼓勵懷孕的媽媽從初期到後期全程做好產檢，才能同時照顧好寶寶和媽媽的健康，若遇到高危險妊娠的情況也可及時接受治療。

而根據苗栗衛生局統計，目前大千醫院國慶寶寶有2男、1女，為恭有兩位男性國慶寶寶，1位剖腹產、1位自然產。還有周博治婦產科，有2名女寶寶，截至目前共有7名國慶寶寶。