馬英九參加基隆國慶升旗，重提蔡政府「偷渡台獨政策」。

基隆市政府10日上午10時在海洋廣場舉辦國慶日升旗典禮，包括基隆市長謝國樑、前總統馬英九都出席這次典禮。雖說基隆市區上午下起大雨，但仍有近千名民眾出席。馬英九致詞時，重提他拒絕出席總統府前國慶大典的原因，是拒絕對蔡政府偷渡繞彎的台獨政策背書。

謝國樑表示，他很開心能夠在上任後首次的國慶日升旗典禮請到馬英九來基隆。他指出，11個月前，馬英九先後5次來到基隆為他輔選，選前一天甚至在風雨中和他一起撐到晚上10時，這份恩情永生難忘。

謝國樑說，他在知道馬英九不出席總統府國慶大典後，便積極爭取馬英九來基隆參加升旗典禮，他也要向馬英九說，就任後的十個月，市府把基隆打造成行人行走安全友善的環境，環保政策也得到了台北及台中市的嚮應及跟進，基隆目前也有多座室內兒童樂園讓孩子玩，耶誕節前還將有兩座落成。

馬英九致詞時重提他拒絕出席今年國慶大典一事。他指出，他過去40年來，無論在政府擔任公職，或是卸任後在民間工作，都一定會參加國慶大會，從不間斷。因為熱愛這個國家中華民國、熱愛這片土地台灣，因此全心全意支持以行憲來帶給人民福利。

馬英九指出，從前年開始，蔡英文政府就把國慶日的英文名稱改成了「Taiwan National Day」就是台灣國的國慶日。所以他今年拒絕出席總統府前的國慶大典，因為他不想為「台灣國慶日」這個名稱背書。這不僅違憲，也為台灣帶來兵凶戰危。

馬英九說，蔡政府違背了選民承諾、危害台海的安全，罔顧國人的福利。為了台灣的安全、為了子孫的未來，他今年拒絕出席國慶大典、拒絕為危害台灣安全、違反國家憲法、繞彎偷渡的台獨路線背書。