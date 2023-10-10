台灣9月智慧型手機降價榜出爐，前兩名都由三星系列手機包辦，其中三星Galaxy Z Fold4（12G＋1T）機款降價8600元最多，另外，去年3月上市的Galaxy S22 Ultra至今已降價17410元，是降價總金額最高的產品，至於上市才一周的iPhone 15也罕見出現降價1500元的狀況，引起熱烈討論。

傑昇通訊公布9月手機降價排名，三星Galaxy Z Fold4（12G＋1T）單月降價8600元高居第一名，排名第二的Galaxy S23 Ultra（12G＋1T）也降價6000元，第三名是紅米 12（8G+256G）降價2209元。

三星Galaxy S22 Ultra單月降價2200元雖排名第四，但上市至今約一年半已累積降價17410元，是排行榜上累積降價金額最高的手機，且降價幅度超過42%，對於價格較為敏感的消費族群，無疑是換機一大誘因。

令人關注的是，iPhone 15也出現512 GB降價1510元，128 GB降價1110元的罕見狀況，傑昇通訊指出，主要是今年iPhone 15四款機型升級有感，旗艦機型價格漲幅15%仍供不應求，因此貨量較齊全的iPhone 15，就有更大的價格彈性。