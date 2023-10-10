藝人KID（林柏昇）去年2月與老婆「東區妹仔」Rita登記結婚，今年迎來夫妻倆愛的結晶兒子「木木」，並於今晚在東方文華酒店補辦婚禮，恩師吳宗憲雖無法親自到場祝賀，不過一早就發文獻上祝福，讓他直呼：「肉麻耶」。

KID與吳宗憲因《綜藝玩很大》結緣，兩人培養出極佳的師徒情誼，雖然今天正逢KID的人生大事，人在杭州的吳宗憲然不克出席，仍不忘在一早就發文獻上祝福，他感性表示：「10年了，我看著你長不大，也看著你長大了，也看著你成了孩子的父親」，最後則是強調：「10月10號的今晚，讓你站C位」，讓KID害羞回應：「一大清早在示愛喔～～肉麻耶」。

KID與吳宗憲主持的《綜藝玩很大》，本屆獲得益智及實境節目主持人、益智及實境節目獎、最具人氣綜藝節目等3項提名，如今呼聲可說是相當高，吳宗憲也向他信心喊話：「10月20號讓你衝第一個上去拔旗，我和坤達陪著你，把你的血汗成就奉獻給永遠在背後默默支持等待你的心愛的家人」，簡短幾句話讓人見證到難以取代的師徒情誼。

KID婚紗照搶先曝光。（圖／circuskidd IG）

KID的婚宴今晚在東方文華酒店舉辦，預計於17:30舉行迎賓酒會，由於未公開宴客，僅宴請親朋好友，估計約席開40桌，他也透露現場會特別留一個位置，給已故的好友黃鴻升，而婚紗照也搶先曝光，只見兩人身穿奶茶色系禮服，Rita則是從背後摟住KID，恩愛模樣羨煞旁人。