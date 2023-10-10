臉書社團有2千多名團員的新竹縣「竹22錸德路跑社」，是新竹地區人數最多的路跑社，10日有近百名跑友穿國旗裝或拿著小國旗，在風景優美的竹22線產業道路晨跑，先跑到芎林鄉月桃窩山頭，在山上迎向國慶日曙光、揮舞著國旗齊祝中華民國生日快樂。

錸德路跑社長范源金表示、今年是第11年舉辦國慶路跑，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步，不僅是愛國家的表現，感覺也很酷，獲得跑友們熱烈響應，就持續舉辦至今。

清晨5點近百名跑者從竹北五福宮出發，沿途經過自強北路、勝利7街至竹22線道產業道路，人手一支國旗在路上揮舞，沿途還不時會有民眾，拿著國旗主動加入路跑行列，跑不動的小朋友和歐巴桑則騎著腳踏車跟在後面，讓人有萬眾一心的感動，也凝造出團結的氣氛。

范源金說，疫情解封後，帶領大家重溫雙十慶典嘉年華的熱鬧氛圍，讓大家發現竹22道路與沿途景色之美，有人跑半馬 有人跑15或10公里，每個人以最適合自己的距離，最健康的方式為國家慶生。

副社長許家彰表示、國慶日是中華民國非常重要的日子，也是發揮愛國心的最佳時刻，民間路跑社除了心中有國旗，也以實際的路跑行動帶著國旗到處跑，沒有黨派意識，大家只有一個想法「我們愛我們的國家、我們要用不一樣的方式、慶祝國家的生日！」